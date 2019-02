Nuevo episodio de la guerra Tebas-Rubiales con Florentino entre medias

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo este miércoles que "el VAR no se puede circunscribir solo a lo que le pasa a los grandes clubes" y opinó que hay "excesivo comentario de dirigentes desde que se abrió la veda por parte del presidente del Real Madrid y de la Federación".

"Todo el mundo habla y a lo mejor no debería ser así. Me sorprende ayer la declaración del presidente, que dijo protegemos a los árbitros y fue el primero que filtró la llamada de Florentino. Es incoherente. Me parece excesivo comentario de dirigentes sobre el tema del VAR", afirmó.

Tras participar en el Consejo Superior de Deportes (CSD) en una reunión con los responsables del resto ligas para abordar el anteproyecto de la ley del Deporte, Tebas aseguró que a él "sí" le "convence" el VAR y que sobre posibles variaciones, como la creación de un cuerpo específico de VAR, solo debe hablar con el Comité de Arbitraje de Fútbol Profesional que forman Velasco Carballo, López Nieto y Puentes Leira.

"Si me convence. Siempre que las cosas son más positivas que negativas me convencen y son muchísimo más positivas. Hay cientos de jugadas, muchos goles en fuera de juego en los que ha entrado el VAR y no se puede circunscribir solo a lo que le pasa a los grandes clubes, para los otros ha habido jugadas que han sido positivas", añadió.

Tebas insistió en que el VAR "solo entra en errores flagrantes" y en que en el debate "se quiere entrar en mucha minuciosidad". "Ese es el error que están cometiendo algunos medios, algunos dirigentes de clubes y algunos aficionados. En cada partido hay muchas jugadas interpretables y el VAR solo entra ante error grave y manifiesto".

Cuestionado por la afirmación del presidente del Barcelona, Josep María Bertomeu, sobre la conveniencia de que cada temporada se jugaran fuera de España tres partidos de la liga española, Tebas dijo en tono de broma "que tres son muchos".

"Yo solo he hablado de un partido. El Barcelona siempre ha estado a favor y demuestra que conoce bien la estrategia para posicionarnos en el mercado internacional", concluyó.