Sandro Rosell dice en RAC1 que le han "robado dos años de vida"

El lunes 25 de febrero arranca el juicio en la Audiencia Nacional que sentará a Sandro Rosell, expresidente del Barcelona, en el banquillo de los acusados por un presunto delito de blanqueo de capitales. De momento sigue en prisión preventiva y en RAC1 ya empiezan a hacer campaña en su defensa, por ejemplo, con una entrevista sobre su situación personal.

Uno de los primeros temas que trató Rosell fue, según él, el tiempo que le han quitado de vida: "Me han robado dos años de mi vida con mis padres cuando más lo necesitan porque son mayores y me necesitan a su lado. Me da mucha pena estar lejos de mis hijas y de mi mujer. En estos dos años no he podido celebrar ni los 18 años de mi hija ni los 25 años de casado con mi mujer".

También le preguntaron a Sandro Rosell por el motivo de la prisión preventiva: "Dicen que me fugaré. Es una tontería porque está aquí mi familia. Me lo han embargado todo. No tengo dinero fuera y quiero mostrar mi inocencia. Para mis abogados es surrealista".

RAC1 muestra su apoyo al exdirigente blaugrana al igual que el propio Barcelona que sigue exhibiendo también sin pena ninguna pancartas en apoyo a golpistas.