Isco ha decidido irse del Real Madrid pase lo que pase con Solari

El lunes en Valdebebas se produjo una doble reunión con José Ángel Sánchez como punto en común. La mano derecha de Florentino Pérez se vio, por separado, con dos futbolistas que están pasando su peor momento profesional. Son Isco y Marcelo. Libertad Digital y esRadio ha sabido en exclusiva qué se dijo en dichas reuniones.

Tal y como contó Juanma Rodríguez en El Primer Palo, Isco tiene decidido marcharse del Real Madrid. No está contento. No es feliz y ya no quiere continuar. Decisión, tal y como le dijo a José Ángel Sánchez, firme e independiente del futuro de Santiago Solari. Aunque el técnico no continuase en el Real Madrid, Isco quiere marcharse. Tiene contrato, era feliz hasta hace unos meses en el club, pero ya no. Quiere iniciar una vida nueva fuera del conjunto blanco.

La temporada de Isco está salpicada por continuas polémicas. Tuvo un enfrentamiento con la grada en la derrota del Real Madrid ante el CSKA de Moscú. Subió una fotografía a las redes sociales en las que preguntaba a sus seguidores si estaba gordo o no. Tuvo que disculparse ante sus compañeros por un mal gesto ante Solari tras la derrota en Ipurúa. Se explicó en Twitter en una imagen con Chendo cuando le quitó la mano tras un partido. Y hasta ha afirmado que no está teniendo las mismas oportunidades que sus compañeros.

La situación de Isco es opuesta a la de Marcelo. El segundo capitán del Real Madrid, relegado a la suplencia en los últimos meses ante la aparición de Reguilón y ante su mal estado de forma, no quiere abandonar el barco. Aunque ha manifestado en una entrevista que si el Real Madrid le comunica que no cuenta con él, no querría ser un problema y se marcharía, Marcelo le dijo este lunes a José Ángel Sánchez que su deseo es el de continuar en el conjunto blanco, un equipo que siente profundamente.