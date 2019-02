Pablo Laso sobre abandonar la ACB: "El comunicado nos representa a todos"

Pablo Laso sigue la línea 'editorial' del Real Madrid y el técnico blanco apoya el comunicado que el club lanzó horas después de la final de la Copa del Rey que perdió ante el Barcelona y que tuvo varias jugadas polémicas como el famoso Instant Replay que fue decisivo.

"Sobre la postura del club no tengo mucho que decir porque hay un comunicado del club que nos representa a todos", comentó Laso en la previa del partido ante el Bayern en la Euroliga.

El entrenador blanco apoyó al club y también analizó lo que para él no es un error humano: "Se ha hablado mucho de los errores humanos. Yo el error humano soy el primero que lo entiende. El error humano es mucho más que aceptable. Cuando hablas con un árbitro te dice que puede tener un error. Normal. Estaría bueno que yo no lo aceptara. El baloncesto es un juego de aciertos y de errores por parte de todos. El que no lo quiera entender no ve mucho baloncesto, pero para mí la última jugada no es un error humano".

Laso fue reiterativo con el matiz anterior: "Se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de décimas en una situación en la que no se usan todos los recurso que se ponen en la mano de los árbitros. No hemos recibido ninguna explicación sobre este tema. Una competición que se ve en 12 países y que se se decide por una situación así se decide así no creo que sea bueno para el baloncesto. Los que estáis aquí es por el bochorno de esa última jugada".

El conjunto blanco jugará este viernes ante el Bayern de Múnich en la jornada 23 de la Euroliga.