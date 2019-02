Lopetegui insiste con Vinícius: "Estaba en un periodo de adaptación"

Julen Lopetegui, poco a poco, va reapareciendo en el panorama público. Su última intervención, la segunda desde su salida del Real Madrid, fue en la Cadena Cope y allí repasó todas sus sensaciones en todos los temas que más polémica han tenido alrededor de su figura.

No cambia de opinión con Vinicius

"Vinícius estaba en un periodo de adaptación. El factor tiempo era muy importante. Iba a jugar porque las temporadas duran diez meses y no mes y medio. Es evidente que es un jugador que estaba en la plantilla. Mientras no venía convocado jugaba con el Castilla, pero participó activamente con nosotros en los entrenamientos. Seguramente en el futuro lo habría hecho. Tendrá un futuro sensacional".

Mal momento personal y profesional

"Tocado no he estado. La profesión exige estar preparado para todas las circunstancias posibles. He tenido la oportunidad de entrenar en dos sitios extraordinarios. Hay que estar preparado para que las cosas salgan mal o regular. Forma parte de la vida del entrenador".

Salida de la selección

"Entendí que lo mejor era ser transparente y decirlo rápidamente desde el principio. Creíamos que era lo más honesto. En ese momento era seleccionador español. La responsabilidad en ese momento solo era atacar un Mundial que nos hacía una tremenda ilusión".

¿Quién le comunicó su destitución?

"Me comunicó mi despido José Ángel Sánchez. No hablé con Florentino Pérez. No he vuelto a hablar con él. No pasa nada. Ellos hacen su camino y yo hago el mío".