¿Qué pasará con Hazard y Kovacic tras la sanción al Chelsea?

Viraje total y absoluto al que se ha visto abocado el Chelsea tras la sanción impuesta por la FIFA. Los dos años sin poder acudir al mercado para mejorar su plantilla han provocado un maremoto de reacciones y no es para menos. Muchos de los componentes estrella de su plantilla tienen pendiente de resolver su futuro en el club y, muy probablemente, deban aparcar las maletas y esperar para negociar sus contratos.

En especial llaman la atención casos como los de Higuaín, que tendrá que volver sí o sí a la Juventus a final de temporada, o el de Morata que, pese a su cesión en el Atlético de Madrid, podría rehacer el equipaje y retonar a Stamford Bridge. Afecta también a dos futbolistas cuyo futuro inmediato estaba relacionado con el Real Madrid: Eden Hazard y Mateo Kovacic.

El caso más sencillo de entender es el de Kovacic. El croata tiene contrato con el Real Madrid y está cedido durante una temporada en el Chelsea. Su intención y la del club blue era la de negociar definitivamente su fichaje. Ambas partes se encuentran muy a gusto y el rendimiento está siendo sobresaliente, no obstante, esta sanción tira al traste todas esas intenciones. Su vuelo de vuelta a Madrid tiene fecha fija, ahora bien, está en manos de los blancos decidir si permanecer con él en la plantilla o si, por el contrario, le venden o le ceden de nuevo.

En el otro lado está Eden Hazard. Todo el mundo sabe lo que el belga quiere. No hay discusión, si aún no se ha marchado del Chelsea, es por respeto al club. Quiere vestir de blanco, lo ha insinuado una y mil veces, y parece que este verano, por fin podría haberse hecho efectivo el movimiento. El propio Hazard anunció que su decisión está tomada.

Por eso, cuando el Chelsea adquirió a Pulisic desde el Borussia Dortmund, se intuyó que ganaba enteros para tratar de tapar la salida de su jugador estrella. Con lo que no contaban es con el panorama que se les ha planteado ahora. Quizás Pulisic no sea suficiente y quieran convencer a Hazard para que no abandone la entidad. Quedaría gratis el verano siguiente, pero supondría perder dinero. Aún quedan unos meses para conocer cómo manejará el Chelsea la situación y si finalmente deja libre al '10'.