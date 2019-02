Gabriel Batistuta es leyenda en Argentina y también en dos ciudades italianas, Florencia y Roma. Con su selección marcó infinidad de goles y con Fiorentina y Roma más de lo mismo. Fue pretendido por los equipos más poderosos del planeta fútbol, pero nunca cambió de aires. En una entrevista ha explicado por qué.

"Si me hubiera ido al Real Madrid iba a ganar seguro. Iba a hacer más de 200 goles, pero me iba a aburrir. Lo mismo me iba a pasar en el Milan. Por eso me siento un ganador, aunque no haya conseguido ningún trofeo. Soy un ganador porque dejé todo y conseguí que la Fiorentina pelease contra los poderosos...", comentó Batigol en America Business Forum.

El ariete nacido en la Provincia de Santa Fe sorprendió con estas declaraciones, pero fue más allá porque para Batistuta lo que más se valora es la tranquilidad: "Nunca me gustó ser el líder del plantel, porque cuando te convertís en el líder pasas a ser el máximo responsable de las victorias y de las derrotas. Siempre se trató al futbolista como a un producto. En la Fiorentina era una figura buscada por el Real Madrid, el Manchester o el Milan, pero siempre opté por la tranquilidad de Florencia".