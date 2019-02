Puigdemont apoya a Piqué y Tebas responde: "De justicia entiende poco"

Esto dijo Piqué justo después del 0-3 del Barcelona al Real Madrid en la Copa del Rey:

En épocas de "DEMOCRACIA", sobre España dice Piqué: pic.twitter.com/55StNryPq2 — Alin Roberto Quiguango Ubillús (@alinroberto) 27 de febrero de 2019

Unas horas después, Carles Puigdemont apoyó al futbolista en las redes sociales:

Y el último en tomar la palabra ha sido el presidente de la Liga, Javier Tebas, que le ha lanzado un dardo importante al jugador del Barcelona: "Gerard es buen futbolista, es un gran central pero de justicia entiende poco. No hay presos políticos en este país. Hay gente que intentó cometer un delito de rebelión según la Fiscalía y se les está juzgando por eso. Insisto, gran futbolista, gran empresario del deporte pero mal jurista."

Por otro lado, Tebas habló de los horarios y de los famosos lunes de fútbol: "Me preocupa cuando la gente protesta, me da igual si es contra mí o contra un tercero y este tema es bastante recurrente. Ya anuncié hace tiempo que en el concurso nuevo que adjudicamos en junio el partido en abierto puede tener otra ventana, que sería el domingo a las dos de la tarde. Esa posibilidad puede caber y que no haya ese partido en abierto del lunes que es el que está generando el mayor problema porque no pueden ir los equipos que juegan en competiciones europeas y genera que una serie de equipos tengan que jugar más los lunes. En eso somos sensibles y se ha abierto esta ventana y a ver como queda esa estructuración. Desde luego, hace ya tiempo que el tema de los lunes se está viendo de otra forma y habrá modificaciones para la temporada que viene."