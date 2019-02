Los partidos en abierto de los lunes, tan criticados por las aficiones de distintos clubes esta temporada, podrían cambiar de horario la próxima temporada: según ha anunciado Javier Tebas, LaLiga baraja la posibilidad de que el partido del lunes se deje de jugar ese día de la semana para pasar al domingo a las 14:00 horas.

"A mí me preocupa que la gente proteste, sea contra mí o contra un tercero, y este tema es bastante recurrente. Ya anuncié hace tiempo que en el concurso (de subasta de derechos televisivos) nuevo que adjudicamos en junio el partido abierto puede tener otra ventana, el domingo a las dos de la tarde", ha dicho Tebas este jueves tras la presentación del informe de impacto económico de LaLiga.

Según ha explicado Tebas, el hecho de que el partido en abierto esté siendo el de los lunes genera "problemas" ya que, según las bases del concurso de retransmisión televisiva de la competición, ese encuentro en abierto no puede incluir a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia, ni tampoco a equipos en competición europea. "Puede caber que no haya ese partido en abierto en los lunes, que genera problemas, porque no pueden ir los de competiciones europeas y eso genera que haya una serie de equipos vayan más a jugar los lunes", comentaba el máximo dirigente de la patronal del fútbol profesional.

Sin embargo, esto no quiere decir que los lunes deje de haber partidos, sino que los emitirían las teles con el principal paquete de derechos y prioridad a la hora de elegir qué encuentros retransmitir. De esta forma, equipos más potentes como el Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid —los tres que ahora mismo siguen vivos en octavos de final de la Champions— podrían también jugar los lunes, siempre y cuando no tengan competición europea. En la Premier League, de hecho, cualquier equipo puede jugar los lunes, como ya se ha visto esta temporada con clubes como el Liverpool, Manchester City o Chelsea, por citar algunos.