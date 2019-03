El Madrid rotará y ¿qué hará el Barcelona?

Como cuenta nuestro compañero de Libertad Digital, Sergio Valentín, el Real Madrid pensará más en la eliminatoria de Champions ante el Ajax que en el partido de Liga ante el Barcelona. Eso no quiere decir que Solari no piense en ganar el Clásico, pero sí elegirá hombres que para él, a día de hoy, no son titulares.

En el Barcelona, la situación es diferente ya que la semana que viene no jugará Champions y podría repetir perfectamente el once que saltó al Santiago Bernabéu en la Copa y que ganó por 0-3: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Busquets, Rakitic, Sergi Roberto, Dembélé, Suárez y Messi. Ernesto Valverde podría plantear la estrategia de la misma manera y según apuntan desde la Ciudad Condal, el técnico vasco no cambiará su idea copera.

Como bien se apunta en medios catalanes, los únicos que no han rotado nunca esta temporada en los partidos ante el Real Madrid han sido Ter Stegen, Piqué, Lenglet y Alba en defensa con Busquets y Rakitic en el medio y Suárez como punta de lanza. Tampoco lo harían en este partido.

Por último sí cabría la posibilidad, como máxima variación, un cambio por línea. Arthur, Coutinho, Umtiti....