Piqué: "Los presos políticos no han hecho nada para pasarse 20 años en prisión"

Partidazo de Gerard Piqué en el Santiago Bernabéu con 0-3 del Barcelona al Real Madrid de por medio y posteriormente declaraciones, como siempre, que llamarán la atención de muchos para bien o para mal, según el lado desde el que se mire. Sobre la mesa muchos temas y conversaciones con grada y jugadores.

1.- Cataluña y los "presos políticos"

"No han hecho nada para pasarse 20 años en la prisión. He vivido en Catalunya lo que pasó y esta gente no es culpable".

2.- Gesto de hablar a la grada

"Nada, nada, lo digo porque después se ve en las imágenes que Leo tenía sangre en el labio, por eso les digo que hablen porque a veces los árbitros también toman decisiones a su favor. Son gestos que haces cuando tienes las pulsaciones a mil".

3.- Ambiente e intensidad

"En general me gusta que el ambiente esté caldeado y me lo paso mejor. La intensidad no se tiene que malinterpretar porque todos queremos defender nuestros colores. Una vez se acaba el partido, la cordialidad es mutua y nos respetamos muchísimo entre los jugadores".

4.- Conversación con Reguilón

"A Reguilón le digo que es joven y que hizo una acción para ganarse al público. Estaba en medio y ha empezado a discutir con jugadores de nuestro equipo".

5.- Carvajal y sus palabras en Levante

"Hay jugadores del Real Madrid que oyen patadas desde 25m, pero yo no tengo la capacidad para verlo desde 50 metros".