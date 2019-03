Una filtración de whatsapp demuestra que el Cardiff ofreció a Emiliano Sala un vuelo comercial

Un nuevo episodio en el caso de Emiliano Sala. Una serie de capturas de pantalla filtradas por el medio francés Ouest France, demuestran cómo el argentino rechazó volar en un avión comercial para subirse al vuelo que terminó en el fondo del Canal de la Mancha.

Para explicar todo el contexto de estos mensajes, debemos conocer a Willie McKay. Fue el encargado de intermediar en su llegada a Cardiff y, además, fue el que organizó el vuelo para transportar a Sala desde Nantes hasta Gales. Él también acusó al Cardiff de haber "abandonado" a Sala tras lograr hacerse con sus servicios y dejarle al propio jugador con la tarea de buscarse una forma de llegar a su nuevo destino.

"Emiliano fue abandonado en un hotel para que se las arreglara por sí solo con su viaje. Compran un jugador por 15 millones de libras y luego lo dejan solo [...] La forma en la que han actuado hasta ahora, ha sido una desgracia", fueron las explicaciones de McKay.

A raíz de estas palabras, la reacción del club galés no tardo en hacerse pública y negaron todas esas acusaciones. "Nuestro club estaba organizando un vuelo comercial para el Sr. Sala hasta que se rechazó esta oferta debido a acuerdos separados", aseguraban.

Ahora, el medio Ouest France ha hecho públicas varias conversaciones con un empleado del club galés en las que se desvela como se le ofrecía el vuelo comercial. El Cardiff tiene por norma ofrecer ese vuelo a todos sus jugadores y Sala decidió rechazarlo. El argentino ya había acordado con McKay el vuelo privado que nunca llegó a su destino.

Los últimos chats de Emiliano Sala organizando el vuelo de la tragedia pic.twitter.com/OlGTYBXPgI — Moises Lopez (@chapoisat) March 1, 2019

De esta forma, el medio da el respaldo necesario al Cardiff y demuestra que siempre trató de colaborar con Emiliano para llevarle de la manera más segura posible a su destino.

Aún continúan algunas incógnitas sin aclararse. Se explicó esta misma semana que Ibbotson, el piloto a cargo del vuelo privado, no contaba con la licencia para realizar este tipo de viajes. McKay quiso defenderse y explicar porqué decidió contratar este vuelo: "No fue un vuelo de este tipo porque Emiliano no había pagado nada, pagaría a posteriori lo que le pidieran. Cuando pides un taxi, no preguntas si el conductor tiene licencia para conducir".