La cuenta atrás de Solari: el Madrid no espera y quiere tener ya a su sustituto

Desde hace ya bastante tiempo se tiene decidido que Santiago Solari no iba a continuar la próxima temporada. Si bien es cierto que nadie en el club hablaba de finiquitar antes de junio un contrato cuya duración finaliza en 2021. Las cuatro derrotas consecutivas en el Santiago Bernabéu han sido definitivas para intentar adelantar el cese del técnico argentino. El verbo intentar es el correcto porque todo dependerá de si el club encuentra al recambio adecuado.

Tras la derrota en Liga ante el Barcelona, las informaciones que llegaban desde la planta noble del Real Madrid eran negativas para Solari. El aire había cambiado de dirección y se avisaba: solo le salva que sigue vivo en la Champions League. La mala imagen dada ante el Barcelona, la gestión de un vestuario dividido entorno a su figura y alguna decisión difícil de entender, eran los argumentos que se comentaban entre las personas cercanas al cúspide del Real Madrid.

Tras la eliminación, informamos en El Primer Palo que no era descartable la destitución de Solari a tenor de lo anteriormente contado. Esto, sumado a la eliminación, a la contundencia del resultado y a la imagen de impotencia dada por el equipo, podían ser demasiado peso como para aguantarle hasta final de temporada. Y así es. Florentino Pérez fue casi el último en marcharse del Santiago Bernabéu. Bajó a vestuarios, habló con los jugadores, con Solari y luego, en su despacho, meditó hasta altas horas de la noche el despido del técnico. Esta mañana, más de lo mismo. Son muchas las decisiones que deben tomar. La primera, la continuidad de Solari, ya está tomada.

Han pasado ya horas y el ánimo sigue igual. En las oficinas del Real Madrid se escucha el silencio. Si Solari continúa todavía es porque no han encontrado un recambio. Y fácil no va a ser. ¿Qué entrenador de prestigio querría coger al equipo para dos meses en los que no hay nada en juego para hacer una limpia de futbolistas en verano? La Sexta ha informado que ha habido contactos con Zidane para que regrese cual salvador y el francés habría dicho sí pero a partir de junio. El otro nombre que suena desde hace tiempo es Mourinho. La información que hay en Libertad Digital y esRadio es que, por un lado, no ha habido contacto con el portugués y, por otro, que desde hace tiempo Florentino Pérez no le baraja ni como opción. Quizá ha cambiado de idea, pero sería algo de última hora y alto secreto.