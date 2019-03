El Real Madrid atraviesa su momento más duro en mucho tiempo, tras haberse despedido de las tres competiciones (Copa del Rey, Liga y Champions) en apenas seis días y cuando todavía estamos a principios de marzo, y la tensión en el club podría cortarse con un cuchillo.

La última muestra de ello es el episodio que habría ocurrido el pasado martes en el vestuario, minutos después de la goleada encajada en la vuelta de octavos de final de la Champions ante el Ajax (1-4).

Según cuenta el diario As, en una noticia que firma el periodista Manu Sainz, el presidente Florentino Pérez bajó al vestuario tras la derrota y reprochó el comportamiento a la plantilla, algo que a los jugadores no les sentó nada bien. Especialmente a Sergio Ramos, que incluso se encaró con el presidente, siempre según la información del diario de Prisa.

As añade que, según pasaban los minutos, Florentino fue elevando el tono, habló de falta de dedicación de los jugadores, de exceso de días libres e incluso empleó el adjetivo "vergonzoso".

Fue entonces cuando Ramos le replicó, acusándole al máximo dirigente de la entidad y a la Junta Directiva que preside de mala planificación de la temporada y culpándole del desastre. "Tú me pagas y yo me voy", le habría llegado a decir el capitán a Florentino Pérez en plena discusión. Y, mirando al presidente, habría añadido: "Yo lo he dado todo y me he partido la cara por este escudo, por este club y hasta por ti".