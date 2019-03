No fue fruto de un calentón. La noche en la que el Real Madrid cayó eliminado ante el Ajax de Amsterdam, en el club querían cesar a Santiago Solari. No fue un calentón porque, pasadas 24 horas, es decir, la noche del miércoles, seguían pensando igual. La cuestión es que no hay ningún entrenador que deseen que pueda venir ahora, dirigir al equipo los dos meses que resta de competición y que trabaje desde el primer día en el nuevo proyecto. En el club, si tienen algo muy claro, es que no quieren a un entrenador para lo que resta de temporada. Si viene alguien, será el que esté en el banquillo en el mes de agosto. Es un querer y no poder. Tiene pinta de que Solari se va a sentar en Valladolid y va a dirigir los 12 encuentros que restan de Liga.

Como adelantó La Sexta, Zidane es el hombre escogido por Florentino Pérez. Lo confirmó así Vicente Azpitarte tal y como contó anoche en El Primer Palo. Es el primero en una lista en la que hay pocos nombres y todos ellos, con contrato. Allegri, Klopp, Pochettino... pero no José Mourinho.

El regreso de Zidane sólo se produciría tras el término de esta temporada. Así lo han asegurado fuentes del entorno del francés a esRadio y Libertad Digital durante la mañana del jueves. No dan ninguna opción para que vuelva ahora. Zidane sigue teniendo su vida en Madrid junto a sus hijos y su mujer, algo a tener en cuenta. Mucho se ha hablado de los motivos de su salida del Real Madrid pero desde el club aseguran que su regreso "no está descartado" pero si es "compliado" porque creen que continuará su carrera en Italia. La prensa transalpina ha informado de que Allegri, técnico de la Juventus, había presentado su dimisión.

Motivos no le faltan a la directiva del Real Madrid para cesar a Solari. Consideran que los resultados ya son más que suficientes, pero alegan más. Creen que los dos meses y medio de competición pueden ser muy largos e instalarse la desilusión en Valdebebas y en las gradas del Santiago Bernabéu. Y más aún si los resultados no acompañan como está sucediendo en los últimos encuentros. El ambiente en el vestuario no es bueno. Hay jugadores que están totalmente desilusionados porque Solari no ha contado con ellos y es probable que el técnico tenga que tirar de ellos ante las lesiones de Vinicius, Lucas, Bale y Carvajal. Y, además de todo esto, está la devaluación de la plantilla. El club tiene una complicada papeleta. Quieren cambiar de entrenador, que regrese la ilusión cuanto antes, pero no saben cómo llevarlo a cabo.