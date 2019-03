Sigue el gafe de Neymar que podría ser sancionado duramente

Neymar no sale de su crisis personal y profesional. Tras sufrir nuevamente una lesión de gravedad en plena temporada que le ha impedido jugar los octavos de final de la Champions con el PSG, su equipo ha vuelto a caer eliminado a las primeras de cambio en octavos de final. Con 0-2 en la ida en Manchester, el United remontó en el Parque de los Príncipes con un penalti marcado en el tiempo de descuento.

La polémica llegó con la mano de Kimpembe en los minutos finales que el colegiado Skomina revisó en el VAR y dio como penalti. Rashford marcó y el PSG se fue a la calle. Neymar se lo tomó muy mal en las redes sociales.

Con un claro y contundente "vergüenza" arranca el enfado de Neymar que continuó con el "penalti no existe, ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento y eso no existe".

Seguramente la UEFA habra expediente a Neymar y a partir de ahí le podría caer de uno a tres encuentros de sanción que cumpliría la temporada que viene.