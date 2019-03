El título por el que el Real Madrid sí podría pelear en 2019

No es un gran consuelo, no va a solucionar el cambio de ciclo que tiene que hacer el Real Madrid de cara al futuro, pero al menos es un título que llevarse a la boca. Eliminado de la Copa y de la Champions y casi fuera de la lucha por la Liga, fuera para muchos, el conjunto blanco ya no podrá volver a pelear por la Supercopa de Europa o el Mundial de Clubes, pero sí por otro título en 2019.

La nueva Supercopa de España en formato Final 4 anunciada por Rubiales para el próximo año tendrá casi con toda seguridad al Real Madrid como uno de sus semifinalistas. El equipo blanco puede llegar de dos formas: siendo segundo en la competición doméstica o aprovechando los resultados de Liga y Copa de equipos como Barcelona o Valencia.

El Barcelona tiene un sitio fijo, ya sea como campeón de Liga y Copa o como finalista copero y segundo en la clasificación final. El Valencia también porque será seguro campeón o finalista en el torneo del KO. El tercero, según la Liga, sería el Atlético, que es segundo actualmente. Y el último saldría de los dos semifinalistas de la Copa, Betis y Real Madrid. Como se premia el palmarés histórico, el conjunto blanco jugaría la Supercopa de España.

Por lo tanto, y si las cosas no cambian, la próxima Supercopa de España la jugarían Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia y Real Madrid.