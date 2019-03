Una goleada que no oculta la agonía del Madrid (1-4)

Desde que cayera eliminado el Real Madrid ante el Ajax de Amsterdam, se han sucedido las conversaciones, discusiones, rencillas o, incluso, expedientes disciplinarios. Sergio Ramos y Florentino Pérez se dijeron de todo en el vestuario. Luego limaron asperezas por teléfono. El capitán aleccionó a la plantilla y reprochó su actitud a Isco a quien el club le ha abierto un expediente. Y el sábado, antes de que Solari rajara en rueda de prensa, en el último entrenamiento en Valdebebas, Marcelo y Ramos se picaron tras un ejercicio. Da igual las charlas que comande quien sea que el Real Madrid es ahora mismo una casa de locos. Y todo esto se vio reflejado en la victoria ante el Valladolid. ¿Qué ganó? Sí, pero hay de que ver cómo se llevaron los tres puntos. Supongo que en pucela hablarán de mala suerte y de la falta de puntería que le está lastrando desde hace bastantes meses.

Menos de media hora de partido y el Valladolid acumulaba un penalti fallado por parte de Alcaráz, dos goles anulados por fuera de juego y el tanto que sí subió al marcador, de Anuar. Y eso que el Valladolid es un equipo sin gol. Esa primera media hora, en el Santiago Bernabéu, hubiera supuesto una bronca de la afición del Madrid a sus jugadores. Y mientras el Madrid hacía aguas, Solari, que hasta hoy se ha pasado todos los partidos de píe, no había salido del banquillo. Unos perdonaron y los otros, todo lo contrario. Media ocasión necesito el Real Madrid para empatar. Masip, en un saque de esquina, intentó despejar de puños pero golpeó al aíre. El tanto de Varane lo puede marcar un benjamín.

Los tres primeros tantos del Real Madrid fueron a balón parado, casi de la única forma visto el juego de los de Solari. El segundo, de un penalti claro sobre Odriozola que marcó Benzema. Y el tercero, otra de vez de córner y otra vez Benzema. La mala suerte o mala puntería del Valladolid continuó en la segunda mitad con otro tiro al poste y ya desquiciados y volcados al ataque tras la expulsión de Casemiro, Modric anotó el cuarto tras una buena bicicleta.

Cómo deben estar los jugadores que según Solari no han estado a la altura del escudo. Jugaron de inicio Odriozola, Ceballos y Asensio por lesiones. EL resto fueron los mismos que perdieron 1 a 4 ante el Ajax. Por cuarto partido consecutivo, no movió piezas en el centro del campo y por cuarto partido consecutivo, estuvieron mal tanto Casemiro como Modric. Al Madrid le cuesta construir y destruir pero si ha pasado en casi todos los partidos, hoy no iba a ser una sorpresa. Odriozola y Reguilón, que jugó su peor partido, no ayudaron a frenar la sangría atrás. El ex de la Real Sociedad recuerda al Marcelo de hace años. Defendiendo tiene mucho material por estudiar pero aporta tanto en ataque que el equipo debe adaptarse a sus actuales características. Regaló el penalti de manera absurda pero provocó uno y fue el mejor en la parcela ofensiva con esas piernas con tanta zancada y esos pulmones de maratoniano.

Ceballos y Asensio pasaron más inadvertidos. El centrocampista tiene la excusa de haber jugado en la izquierda. El delantero no estuvo acertado pero sí que lo intentó al menos. El Real Madrid se llevó un resultado sobresaliente teniendo en cuenta de donde vienen, como ha sido la semana y por el desarrollo de este partido. Ha solventado el primer examen pero si intuye que esta agonía puede continuar. No sabemos si ayudará a la convivencia que sacará a Marcelo a falta de tres minutos del final y con 1 a 4 en el marcador. Para el siguiente partido, ante el Valladolid, no contará con Casemiro, expulsado de manera absurda por no respetar la distancia en una falta sacada rápidamente y está en duda Varane que jugó la segunda mitad tocado.

Ficha Técnica:

1 - Real Valladolid: Masip; Antoñito, Joaquín, Calero, Nacho; Míchel, Anuar (Verde, min. 61), Alcaraz; Keko (Cop min, 73), Óscar Plano (Unal, min. 86) y Sergi Guardiola.

4 - Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane (Vallejo, min. 88), Nacho, Reguilón (Marcelo, min. 88); Casemiro, Kroos (Valverde, min. 75), Ceballos, Modric; Marco Asensio y Benzema.

Goles: 1-0: Min. 29, Anuar. 1-1: Min. 34, Varane. 1-2: Min. 51, Benzema de penalti. 1-3: Min 59, Benzema. 1-4: Min. 85, Modric.

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó a Odriozola, Courtois, Marcelo y Reguilón (Real Madrid) más otras dos amarillas a Casemiro, expulsado en el minuto 80. También fue amonestado Nacho (Valladolid).

Incidencias: Partido de la jornada 27 de la Liga Santander disputado en el estadio José Zorrilla ante 21.900 espectadores.