'El País' carga contra Diego Torres: "Publicamos una información falsa"

El País, seis días después de que anunciara que Zidane no quería saber nada del Real Madrid, ha cargado contra Diego Torres, periodista del medio, tras confirmarse horas después que 'Zizou' volvía a la banda del Santiago Bernabéu.

El periodista del citado medio de comunicación, aseguraba en un artículo horas después de la victoria por 1-4 del Madrid ante el Valladolid que Zidane no quería volver al banquillo donde conquistó las tres copas de Europa de forma consecutiva. Dice que la relación entre Florentino y el francés estaba muy deteriorada por la forma en la que se fue nueve meses atrás, y que, en la conversación que mantuvieron cuando le plantearon la idea de contratar al francés, no fue Florentino el que habló, ni José Ángel Sánchez, si no un "funcionario de rango medio" dentro de la directiva blanca.

Ahora, El País responde a su periodista, asumiendo que la noticia era falsa, o más que falsa, que no estaba fundamentada en fuente alguna de información. El autor de dicho artículo, dice que la fuente que le transmitió la información era el responsable de la búsqueda de entrenadores, y que debía ser anónimo, pero El País lo que explica es que se debe de citar la fuente respetando siempre ese anonimato. Aparte de no citar la fuente, y como se menciona anteriormente, Torres escribe que no fue Florentino Pérez quien llamó a Zidane, si no un "rango medio" de la directiva. Pues bien, el propio Zizou lo desmintió en su presentación, diciendo que vino porque Florentino le llamó y porque ama al club y a su presidente.