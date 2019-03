Gareth Bale, de nuevo protagonista en la actualidad del Real Madrid. Después de una temporada desafortunada, tanto a las órdenes de Julen Lopetegui como de Santiago Solari (34 partidos en los que ha marcado 13 goles), el galés parece haber recuperado la sonrisa con la vuelta de Zinedine Zidane al banquillo blanco. El pasado sábado, en el partido de Liga contra el Celta en el Santiago Bernabéu, Bale fue titular y disputó los 90 minutos. Además, marcó un gol, el del definitivo 2-0, y estrelló un balón en el larguero, en una actuación que le permitió redimirse con la afición blanca.

Dos días después, el agente del jugador, Jonathan Barnett, ha hablado en exclusiva a Libertad Digital y esRadio, en unas declaraciones emitidas por el programa El Primer Palo en las que dice que Gareth es "feliz" en el Real Madrid, ante los constantes rumores que lo sitúan fuera del club, además de defender al crack galés de las críticas. "No hemos hablado con Florentino Pérez porque está bien. Tiene contrato para los próximos años y quiere jugar para el Real Madrid. En el pasado pensó en dejar el Real Madrid, pero el pasado es pasado", afirma.

Eso dice el representante del jugador, que no duda en atizar a la prensa española. "Si quieres saber la verdad sobre el futuro de Bale, no leas la prensa española", a la que acusa de escribir "fake news" sobre el jugador británico. "¿Me has escuchado en los últimos cinco años? ¿Qué he dicho? Que se iba a quedar. En el único sitio donde se dice lo contrario es en la prensa con estas noticias falsas. Seis años en los que no he mentido; si no, mira dónde está".

"El Real Madrid está feliz con Bale, y Bale está feliz en el Real Madrid. No hay ningún problema", insiste el agente. Otra cosa es que en el club blanco se quiera hacer caja con Bale. En ese caso, Barnett asegura que "si Florentino Pérez no está contento con Bale, hablaremos de él, pero creo que Florentino está contento con Bale. Creo que en el Madrid están contentos con Bale. No puedo responder por el Real Madrid pero sí por Bale y él está enamorado del Real Madrid y de Madrid. ¿Por qué iba a hablar con el presidente por la basura qué dice la prensa española? Los periódicos no guían mi agenda, ni la de Bale. No vamos a hablar con el presidente porque los periódicos digan mentiras y basuras".