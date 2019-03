Casillas confiesa que llamó a Luis Enrique: "Le dije que no he dejado la selección"

Iker Casillas no renuncia a la selección española y así se lo ha dejado claro a Luis Enrique. El seleccionador ya sabe que el ex del Real Madrid y actual portero del Oporto quiere volver a jugar con España y peleará por hacerlo. El propio Casillas lo dejó claro en una entrevista con Onda Cero.

"Llamé a Luis Enrique para comunicarle que no dejé la selección y que no tenga miedo en llamarme por mi nombre, mi edad o mi currículum", sentenció Casillas, que además ha renovado dos años más con el Oporto portugués.

Casillas sabe que es muy complicado volver a jugar con España, pero su temporada en Portugal está siendo magnífica, por lo que tiene fe en su regreso: "Sé que es difícil, no soy tonto. Entiendo que tenga otros planes. Me agradeció el gesto y se sorprendió por la respuesta. Me sigue gustando jugar al fútbol, aunque soy consciente de que no me queda mucho; aguantaré hasta que la mente y el cuerpo estén bien".

Casillas ha jugado 35 partidos esta temporada encajando 25 goles. Su equipo es líder de la liga portuguesa y está en cuartos de final de la Champions.