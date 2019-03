La genial respuesta de un club alemán a los insultos antisemitas contra un jugador

El FC Ingolstadt 04, equipo de la segunda división alemana de fútbol, ha lucido este fin de semana una elástica con un curioso mensaje antifascista, después de que en las últimas fechas se produjeran insultos antisemitas hacia su capitán, el internacional israelí Almog Cohen.

"¿Extrema derecha? Sólo en un 4-3-3", rezaba la camiseta del club bávaro en su parte delantera, tras cederle el espacio para ello el patrocinador oficial del equipo. En el encuentro, el Ingolstadt cayó derrotado por 3-1 en su visita al SC Paderborn 07.

"A la cámara de gas"

Los insultos antisemitas hacia Cohen se produjeron el pasado viernes 8 de marzo, durante la disputa del partido entre el Union Berlin y el Ingolstadt. En el minuto 65 el internacional isarelí recibió una tarjeta roja. Y de inmediato en Twitter se desataron los insultos hacia su figura por parte de los aficionados berlineses. Entre otros, el más destacado: "Bruto judío, debería desaparecer en una cámara de gas", en clara alusión a las atrocidades cometidas por los nazis durante el Holocausto.

Ambos clubes condenaron de inmediato el abuso, y Union Berlin presentó rápidamente una denuncia ante la policía por incitación al odio. "Me avergüenzo de los fanáticos de la Unión", dijo el presidente del club, Dirk Zingler, en un comunicado. "FC Union defiende valores humanistas y democráticos. Cualquiera que no comparta estos valores no tiene lugar en nuestro club o en nuestro estadio".

Por su parte, Almog Cohen, que cumple su sexta temporada en el Ingolstadt, declaró poco después que "como judío jugador de fútbol profesional en Alemania, solo quiero decir: estoy muy orgulloso de mi herencia y de representar a mi país, y de ser capitán del Ingolstadt 04", escribió. "Muchas gracias a mi club, que me brinda el apoyo y, por lo tanto, la fuerza para dominar cualquier situación".

Reacciones inmediatas

No fueron las únicas reacciones a un incidente que ha provocado indignación generalizada. "Estamos sorprendidos por el tuit antisemita contra Almog Cohen y esperamos que las autoridades alemanas tomen acciones firmes contra la persona" responsable, dijo a la AFP el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel Nahshon. "¡Almog, nunca estarás solo!", tuiteó el embajador israelí en Alemania, Jeremy Issacharoff, condenando el "despreciable" insulto anti-judío.

Christoph Heubner, vicepresidente del Comité Internacional de Auschwitz, dijo que el tuit lleno de odio subraya un preocupante aumento del antisemitismo en Alemania. Dichos "arrebatos de odio" son "asquerosos y alarmantes, y no solo para los sobrevivientes del Holocausto, debido a su referencia directa a las cámaras de gas de Auschwitz", dijo.