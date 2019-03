El infierno y la humillación de Solari a Keylor Navas

Keylor Navas es respetuoso con todos. Así es él. Intentar sumar y no restar en su afán porque al Real Madrid le vaya mejor. Suma con compañerismo, competitividad en los entrenamientos y partidos que juega y sin crear ningún problema. Calla, por el bien del grupo, hasta cuando creen que no están siendo justos con él. Por eso llamó mucho la atención que levantara la voz y lanzara un mensaje tras volver a jugar ante el Celta de Vigo. Preguntado por una filtración salida desde la propia ciudad deportiva de Valdebebas, el portero contestó que "quien dijo que entrenaba mal, debe ir a confesarse". Respuesta contundente que no desvelaba el destinatario. Sin embargo, según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, Navas se refería a Santiago Solari.

El portero de Costa Rica ha vivido su peor etapa en el Real Madrid desde la salida de Lopetegui. No porque haya sido suplente. Eso lo entiende. Por supuesto que puede ser relegado al banquillo, pero no de cualquier manera. Keylor se ha sentido humillado por el técnico argentino de quien considera que no ha tenido ningún tacto con él. Hay una frase que resume el trato que ha recibido. "Hagas lo que hagas, no vas a jugar ningún partido conmigo", le dijo Solari a Keylor.. ¿Por qué negarle la posibilidad de competir? Si es así, ¿qué ganas diciéndoselo?

A Solari no le valía con quitarle a Keylor Navas la Champions League que había empezado a jugar con Julen Lopetegui. A Solari no le era suficiente con darle oportunidades a todos los suplentes en el último partido de la fase de grupos de la Champions salvo a Keylor Navas. Solari tuvo que ir más allá y decirle a la cara que hiciera lo que hiciera, él no iba a dar ninguna opción al guardameta, que por otro lado, ha ganado 3 Champions League consecutivas. ¿Por qué? El entorno del portero costarricense recuerda, como ejemplo público, lo sucedido ese 12 de diciembre en el Santiago Bernabéu. Era el último partido de la fase de grupos y el Real Madrid ya estaba clasificado para octavos de final como primero.

En aquel Real Madrid – CSKA de Moscú, jugaron Odriozola, Jesús Vallejo, Javi Sánchez, Fede Valverde, Isco y Vinicius, que por aquel entonces no había explotado como titular. ¿Por qué en un día de oportunidades no jugó Keylor? "¿Pasa algo con él?, le preguntaba el periodista. Solari se marchó sin responder. Esto es algo que no olvida el portero costarricense. Ni su suplencia ni que no diera explicaciones a nadie.

Llegó el Mundial de Clubes y pese a que el Real Madrid llegó a esa competición gracias a la Champions League que Keylor Navas disputó, Solari siguió negándole cualquier posibilidad de jugar. El portero siempre ha estado callado y seguirá así. No protestó ni cuando estuvo a minutos de marcharse a Manchester en avión cuando el Real Madrid no fichó a De Gea por el famoso fax.

Trabajar, trabajar y seguir trabajando. Ese es su estilo y su filosofía. Por eso, por filtrar que no entraba bien, algo que le ha dolido, Keylor levantó la voz aunque fuera a medias, sin mencionar. Se refería a Solari pero con la llegada de Zidane su futuro ha cambiado. Mañana en Libertad Digital les contaremos los planes que tiene Keylor Navas este próximo verano.