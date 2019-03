Löw hace con Alemania lo que Del Bosque no hizo en España

Joachim Löw, seleccionador alemán, no quiere perder el tiempo y quiere una nueva Alemania que empiece a rendir desde la próxima Eurocopa que tendrá lugar el año que viene. Tras la debacle sufrida en Rusia 2018, el técnico germano ha iniciado un revolución post-Mundial que ha desatado todo tipo de opiniones, unas a favor y otras en contra.

En Múnich, por ejemplo, la decisión de Löw de dejar fuera de la lista de Alemania a jugadores como Muller, Boateng y Hummels no ha sentado bien porque se entiende que se está señalando a jugadores que fueron fundamentales en la consecución del Mundial de 2014 que los alemanes se adjudicaron en Brasil. A los tres futbolistas, lógicamente, tampoco les ha sentado bien esta decisión del seleccionador alemán.

Esta es la lista que Löw ha elaborado para los dos próximos partidos de Alemania:

La base de la lista son jugadores jóvenes de la Bundesliga como, por ejemplo, Brandt del Bayer Leverkusen o Maximilian Eggestein del Werder Bremen. De hecho, en Alemania ya colocan a Eggestein como uno de los principales candidatos a coger la brújula del centro del campo del combinado germano de cara a los próximos años.

Por otro lado sí se mantienen en la lista veteranos como Neuer, Toni Kroos o Gundogan. La revolución en Alemania se ha iniciado, hecho que no pasó en España con Del Bosque a la cabeza y con una situación parecida. En 2012, el combinado español ganó la Eurocopa y esa misma base, ya veterana, jugó el Mundial de 2014 cayendo en la fase de grupos. Löw no quiere que le pase lo mismo. Los resultados confirmarán o no si tiene razón o no con sus cambios.