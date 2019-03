Reguilón, en esRadio: "Zidane me ha dicho que esté tranquilo, intentaré ponérselo difícil"

Sergio Reguilón, protagonista en El Primer Palo. El joven lateral izquierdo del Real Madrid es una de las grandes novedades en la convocatoria de la selección española sub-21, que se encuentra concentrada en Granada, de cara a los próximos amistosos contra Rumanía y Austria. El defensa madrileño nunca había ido con el equipo nacional en cualquiera de sus categorías inferiores, e incluso su nombre había sonado para la selección absoluta de Luis Enrique. "Eso decían algunos amigos, pero yo ni caso, yo centrado en lo mío. Que me llame la sub-21 ya un regalo impresionante. Y la absoluta, si tiene que llegar, ya llegará", decía Reguilón en el programa deportivo nocturno de esRadio.

A Reguilón le ha "cambiado mucho la vida en los últimos seis meses", pero él prefiere "tener la cabeza centrada y los pies en el suelo". En el Real Madrid está firmando una gran temporada a nivel personal, llegándole a quitar incluso el puesto a Marcelo, "el mejor lateral izquierdo del mundo" y a quien define como "gran profesional, gran compañero y gran persona". "Desde el primer momento me ha ayudado en todo, siempre me ha dado consejos", apunta sobre el brasileño.

Después de haber sido titular en muchos partidos con Santiago Solari, la vuelta de Zinedine Zidane al club le relegó a la suplencia en el partido de Liga contra el Celta (2-0), el primero del francés en su segunda etapa en el banquillo. Pero él lo encaja con filosofía —a sus 22 años, Reguilón demuestra tener una madurez impropia de su edad— y sabe que las oportunidades acabarán llegando. "Zidane ha hablado conmigo y me ha transmitido tranquilidad. Me ha dicho que esté tranquilo, yo soy uno más de la plantilla. Si me quiere poner bien y, si no, también; yo estoy tranquilo con mi trabajo", apunta un Reguilón que tiene claro en todo momento que es "un recién llegado" pero que en cualquier caso intentará "ponérselo difícil" a la hora de confeccionar el once titular.

Sergio Reguilón atiende desde Granada la llamada de esRadio. | José Manuel Puertas

La temporada es buena para él a nivel personal, pero mala para el Madrid, tras haberse quedado sin opciones en las tres competiciones. "El Madrid está por encima de jugadores y entrenadores. Cristiano metía 50 goles por temporada, pero los jugadores y entrenadores no duran toda la vida. El año no ha sido bueno, pero hay que coger lo positivo, aprender de los errores y no volver a cometerlos", dice el lateral izquierdo.

Además, Reguilón se ha referido entre risas a la novatada que le han hecho por su estreno con la sub-21, teniendo que subirse a una silla y cantar reggaeton delante de sus compañeros: "No lo hago mal, ¿eh? La vergüenza hay que dejarla en casa".