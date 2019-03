La selección autonómica de Cataluña se medirá a selección nacional de Venezuela en un partido amistoso que tendrá lugar el próximo lunes 25 de marzo en Gerona, concretamente en el estadio del Girona, Montilivi. El seleccionador catalán, Gerard López ha dado hoy la lista con 40 minutos de retraso sobre la hora fijada. Todo ello por las últimas comunicaciones oficiales de algunos clubes como el Huesca que han negado la presencia de sus jugadores Enric Gallego y Alex Gallar.

Esta es la lista de Cataluña:

Guardametas: Isaac Becerra (Nástic) y Edgar Badía (Elche).

Defensas: Martín Montoya (Brighton), Marc Bartra (Betis), Dídac Vilà (Espanyol), Aleix Vidal (Sevilla), Cucurella (Eibar), Muniesa (Girona) y Gerard Piqué (FC Barcelona).

Medios: Xavi Hernández (Al-Sadd), Víctor Sánchez (Espanyol), Pere Pons (Girona), Melendo (Espanyol), Alex Granell (Girona), Oriol Romeu (Southampton), Joan Jordán (Eibar) y Aleix García (Girona).

Delanteros: Sergio García (Espanyol), Bojan (Stoke City) y Cardona (Eibar).

Gerard López habló en la rueda de prensa del carácter político del partido: "No estuve en el acto, pero no creo que sea así. Por parte de los chicos no va a ser así. Luego lo que pase en la grada ya se verá. Somos un país que se expresa libre y pacíficamente. Por parte de Gerard López y de los jugadores no será reivindicación política".

Sobre la decisión de equipos como el Valladolid, el Huesca o el Rayo de no ceder a sus jugadores por razones deportivas, Gerard también ha dado su opinión: "Todo el mundo tiene la libertad de hacer lo que quiera. Me adapto a estas noticias. Lo entiendo perfectamente y no tengo ningún problema en aceptarlo. El tiempo sí me puede molestar por todo el trabajo que estamos haciendo. Enric y Àlex estaban locos por venir. Me sabe mal por ellos pero si hubiera sido antes me hubiera facilitado todo".