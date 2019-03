Caso resuelto: Keylor Navas ha decidido su futuro

Keylor Navas lo ha pasado mal con Solari tal y como hemos explicado en Libertad Digital. Su situación con el técnico argentino, relegado a la suplencia eterna, era insostenible para él. Que tu entrenador te diga que no vas a jugar hagas lo que hagas, sólo le dejaba un camino: salir del Real Madrid. El portero no dio orden a su agente para que le buscara equipo porque todavía no había llegado a ese punto pero tenía claro que, si no se daba un giro de 180 grados, su futuro estaba fuera de Madrid. Sin embargo, se produjo ese volantazo desde los despachos del Santiago Bernabéu.

La llegada de Zidane ha cambiado el panorama de Keylor. "En su anterior etapa siempre me dio un apoyo y una confianza. Ahora llega y, en el primer partido, me da la confianza de jugar. Me conoce, sabe que si no tengo que jugar voy a trabajar y a estar a disposición de él. Me siento tranquilo porque sé que tengo enfrente a un entrenador que sé que me va a decir la verdad, y eso me da mucha tranquilidad", dijo Navas tras el jugar ante el Celta de Vigo. Tres días llevaba Zidane en el banquillo y le daba la titularidad. Keylor Navas no demanda ser titular para continuar en el Madrid y cumplir su contrato. Él dejó caer cual era la clave: "Sé que me va a decir la verdad", explicó.

Cuando Solari llegó al Real Madrid, tuvo buenas palabras sobre Keylor e incluso le dijo que le respetaba como profesional. Palabras que luego no fueron verdad si nos atenemos a los hechos. Con Zidane no sabe si será titular pero sabe que le dirá la verdad, que podrá competir en igualdad y que, si se merece una oportunidad, se la dará. El técnico francés ya avisó que el Real Madrid necesitaba más de un portero porque hay muchos partidos y competiciones. Un mensaje que ha recibido con los brazos abiertos el portero costarricense.

Con todo esto, Keylor tiene claro que su futuro pasa por continuar en el Real Madrid. Tiene contrato hasta junio 2021 y tiene intención cumplirlo. Su entorno confiesa a Libertad Digital que su familia está plenamente adaptada a Madrid y que, viendo lo que hay fuera, tampoco hay equipos que puedan pagar el salario actual de Keylor y que tengan un hueco libre en la portería.