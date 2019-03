Courtois sigue sin levantar cabeza: cantada monumental con Bélgica

Bélgica ha iniciado la fase de clasificación de la Eurocopa 2020 con un gol en contra tras un error calamitoso de Courtois que acabó en el tanto del empate que transformó Cheryshev. El portero del Real Madrid se confió con la pelota. Ante la presión rival, se fue al suelo y dejó la portería vacía para que marcaran a placer.

Bélgica acabaría ganando por 3 a 1 pero esto es una muestra más de que Courtois no está firmando, ni mucho menos, una buena temporada. No ha tenido grandes intervenciones esta temporada, no ha salvado a su equipo cuando lo han necesitado y ante el Celta de Vigo, en el primer partido de Zidane, fue suplente.

En este partido, por cierto, marcó dos tantos Hazard, futbolista que se está dejando querer por el Real Madrid. Podría ser uno de los refuerzos del conjunto blanco este próximo verano.