La Juventus evita jugar en Estados Unidos para que no detengan a Cristiano por presunta violación

Según The New York Times, la Juventus no jugará la International Champions Cup en sus sedes de Estados Unidos para evitar que las autoridades estadounidenses detengan a su estrella, Cristiano Ronaldo. El portugués tiene una causa abierta con el Departamento de Policía de Las Vegas por la presunta violación que denunció el año pasado Katrhyn Mayorga, a quien Cristiano la pagó presuntamente 375.000 dólares para comprar su silencio.

La Juve jugará la competición veraniega en sus sedes asiáticas, Singapur y China, donde también lo harán Tottenham y Manchester United. La vecchia signora dará a conocer sus planes para la pretemporada próximamente, pero, en principio, EE.UU no estaría dentro de su planificación.

La International Champions Cup es ya un clásico del verano, donde los grandes equipos se enfrentan entre sí en diferentes sedes. Por ahora Bayern de Munich, Manchester United, Arsenal, Milán y la propia Juve, son los equipos que juegan. El próximo 27 de marzo se hará oficial el calendario de la competición estival.