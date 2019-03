Martín Presa defiende a Paco Jémez insinuando que un defensa del Rayo se vendió en 2016

El presidente del Rayo Vallecano, Martín Presa, ha atacado para defender. Así se puede resumir la comparecencia del dirigente rayista en la rueda de prensa de presentación de Paco Jémez como nuevo técnico del conjunto madrileño. Para defender a su nuevo entrenador, Presa ha insinuando que un defensor del Rayo se vendió en 2016.

Con estas declaración, el presidente rayista señaló sin dar el nombre del defensa:

Paco, hasta el último partido que dirigió con el Rayo frente al Levante, partido que ganamos, la responsabilidad, la lealtad y profesionalidad con el club fue máxima de este señor. Por eso está aquí. Bajamos por lo que pasó en El Molinón, cosas que no deberían haber pasado en el deporte limpio. De hecho, otros empleados del club no lo hicieron y por eso no estarán en este club mientras yo esté aquí.

De hecho, él ofreció quedarse, lo que pasa es que no llegamos a un acuerdo. Si viene Paco es porque queremos recuperar los valores del club que son valentía, coraje y nobleza. Intentarlo hasta la última gota de sudor. Si bajamos que sea así. En la otra etapa lo intentamos hasta el final, incluso en Granada, con dos acciones de un defensa nuestro cuanto menos sospechosas.Con todo lo que pasó en Anoeta, que Manucho no acertó a rematar. Pero morimos atacando. No como en Villarreal, que no creamos ni una ocasión de gol.