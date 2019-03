Paco Jémez, en esRadio: "Los jugadores están jodidos, intentaré sacarles toda la mierda de la cabeza"

Paco Jémez nunca defrauda, jamás se muerde la lengua. Y esta noche, en El Primer Palo, no iba a ser menos. El técnico canario vuelve al Rayo Vallecano tres años después para tratar de salvarlo del descenso. Paco era presentado a mediodía en Vallecas, en un acto en el que también ha estado el presidente del club, Raúl Martín Presa, y por la noche ha pasado por los micrófonos del programa deportivo que Juanma Rodríguez dirige y presenta en esRadio.

"En mi cabeza está que nos quedamos en Primera, sino no hubiera venido", ha dicho un Paco que firma hasta junio de 2020. "Claro que ocurrir el descenso, por supuesto, pero pase lo que pase tengo contrato y el año que viene, si Dios quiere, seguiré", dice el técnico canario, que se ha encontrado un equipo "destrozado" después de siete derrotas consecutivas.

"(Los jugadores) Psicológicamente no andan muy boyantes, el equipo está jodido. Pero hay que mirar hacia adelante y sacarles toda la mierda que tienen en la cabeza", espeta un Paco Jémez que, ante esta "situación límite", avisa que "no vale con poner paños tibios", sino "sólo ganar". "Firmaría ahora mismo cinco derrotas y cinco victorias porque estoy convencido de que eso nos daría la salvación", apunta Paco con respecto a las diez últimas jornadas de LaLiga Santander.

Paco Jémez vuelve a Vallecas sustituyendo en el cargo a todo un emblema del rayismo como es Míchel, que fue despedido el pasado lunes. "Quería volver al Rayo, pero lo que más me jode de venir es porque tengo que sustituir a Míchel, que es amigo mío. Es un gran tío y un gran profesional, pero no le han salido las cosas", dice el técnico insular, convencido de que Vallecas "va a estar con el equipo" y que ha vuelto a hacer gala de entrenador ofensivo -"no me importa que me marquen un gol si sé que mi equipo puede hacer dos", dice en este sentido-.

Además, el preparador grancanario lanza un aviso a sus detractores: "Acepto todas las críticas y todas las opiniones, pero la mayoría de las veces se incide más en los defectos que en las virtudes".