Según informa el medio británico The Sun, Ander Herrera ha recibido una importante oferta del Paris Saint-Germain. El jugador del Manchester United podría poner fin a sus cinco años en la entidad de Old Trafford, gracias a una oferta de 150.000 libras semanales (173.000 euros), que lo más seguro es que acepte.

Ander Herrera durante la Supercopa de 2017 ante el Real Madrid.

Ahora mismo Ander Herrera es protagonista y pieza muy importante en el once desde que Ole Gunnar Solskjaer es entrenador 'red devil'. De hecho, el jugador español estaba en proceso de renovación de contrato con el equipo mancuniano, pero la oferta del equipo presidido por Al-Khelaïfi parece irrechazable.

Herrera llegó hace cinco temporadas a Old Trafford procedente del Athletic Club de Bilbao, en las que no ha sido todo lo protagonista que esperaba en las etapas de Van Gaal y Mourinho. De hecho, antes de la llegada de Solskjaer, se especulaba con una posible vuelta en el mercado invernal a San Mamés, hecho que al final no llegó a nada por la confianza que el entrenador noruego le ha dado con varias titularidades.