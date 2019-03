Varane va en serio: el club y varios compañeros saben que podría irse este verano

Rafa Varane puede irse este próximo verano del Real Madrid. Al menos, esa idea vuela por su cabeza. La noticia la destapó el diario L´Equipe esta semana y el propio defensa ha alimentado esta posibilidad en una entrevista por su futuro. "Tiene contrato hasta 2022. ¿Ha reflexionado sobre su futuro?", le han preguntado. Su respuesta deja claro que puede irse. "No tengo ganas de hablar de mi futuro", se ha limitado a contestar.

Pero la clave de este asunto no está en la respuesta de Varane en dicha entrevista. Y es que el defensa ha confesado a varios jugadores de la primera plantilla del Real Madrid que está pensando en abandonar la disciplina blanca y continuar su carrera en el extranjero. El central, que lleva ya ocho temporadas en el club blanco, no ve clara su continuidad en el club y sabe que no le faltan pretendientes. ¿Es una maniobra para mejorar su salario tras ganar el Mundial de fútbol?

En el club también son conscientes de que esta opción es real pero si llegara el caso, que todavía no ha pasado, de que pidiera su salida de manera formal, se remitirían a su cláusula de rescisión que, aunque su cifra no es oficial, podrían ser 200 millones de euros tras renovar su contrato en 2017 por cinco años.

El Real Madrid ha fichado a Militao, defensa central, en previsión de la venta o cesión de Jesús Vallejo. Si Varane acabara saliendo, el club ficharía a otro central más este verano. También está por ver que capacidad de influencia tiene en este caso Zidane que acaba de llegar al club y todavía, al menos no consta en este periódico, ha hablado con el defensa de esto.