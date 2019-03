El TAD reabre el caso por alineación indebida del Barça en Copa del Rey

Parece que había caído en el olvido, pero el 'caso Chumi' ha vuelto a saltar a la palestra. El TAD (Tribunal Administrativo del Deporte), que en su día rechazó el recurso interpuesto por el Levante en la denuncia por alineación indebida, ha estimado parte de ese recurso por la alineación indebida del canterano culé, Juan Brandariz 'Chumi', en el encuentro de octavos de final de la competición copera. Se había archivado el caso por el Comité de Apelación de la RFEF, pero se ha vuelto a abrir según ha adelantado la Cadena SER.

Hay que destacar que el Levante presentó la denuncia fuera de plazo y por eso no se estimó oportuno tomarlo en cuenta. Es precisamente por esta condición, por la que los granotas no verán ningún beneficio en el plano deportivo, pero sí económico. La Jueza de Competición encargada, Carmen Pérez, tendrá que ponerse manos a la obra y determinar si se cometió alguna irregularidad y estudiar cuáles serán los castigos adecuados para el FC Barcelona.

'Chumi' fue titular y disputó 45 minutos del encuentro. Había recibido una cartulina amarilla, la quinta consecutiva, y debía cumplir sanción. Sin embargo, se vistió de corto y no fue consecuente con la sanción en 2ªB. El Levante recurrió, fuera de plazo, y solicitó que se paralizase el torneo hasta que saliese un fallo concluyente. No sucedió nada. Ahora el Levante podría ver recompensados, quizás no como esperaban, sus denuncias.