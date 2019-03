No es un veterano, ni si quiera su nombre ha sonado para los grandes de Europa, pero Moise Kean se ha convertido por méritos propios en una de las sensaciones en Italia. Anoche 'mojó' con su selección absoluta con tan sólo 19 años y 23 días, cerrando así uno de los mejores meses en su corta carrera profesional. Acudió a la llamada de Mancini en noviembre y no defraudó en su segunda convocatoria. En su primer partido oficial con la azzurra, selló el triunfo de una Italia en reconstrucción y que venció con solvencia a Finlandia en la clasificación para la Euro2020 (2-0).

Fue participe -a penas diez minutos- de la remontada de la Juventus al Atlético de Madrid, pero Allegri también confía en su pupilo y le hizo debutar unos días antes en Serie A con la Vecchia Signora ante el Udinese. Dos goles y una asistencia llevaron su firma en aquel partido.

Pero Moise Kean es especial, vive rodeado de la excentricidad y el surrealismo. Fue ante el Sevilla cuando se convirtió en el primer futbolista nacido en el nuevo milenio en debutar como profesional en competición Europea, título extensible a las grandes Ligas del Viejo Continente tras debutar en el Calcio. Tiene como ídolo a Mario Ballotelli, el polémico ariete, pero es que además comparten muchas similitudes: ambos son delanteros, son italianos de padre extranjeros y les representa Mino Raiola. De hecho, son tan similares que hasta repitió una de sus celebraciones más icónicas: "¿Por qué siempre yo?".

Aunque de momento, el joven Kean busca seguir los pasos de una superestrella consagrada: "Aprendo cada día de Cristiano, todo un campeón. Le observo todos los días en los entrenamientos para crecer".

La renovación a cambio de un tractor

Esta es la historia más curiosa acerca del futbolista. Todo ocurrió en la temporada donde la Juve ganó el doblete y cayó en la Final de Champions de Cardiff ante el Real Madrid. Su padre, Biorou Kean, habló con el Daily Mail para protestar en público sobre la renovación de su hijo: "Me prometieron equipo agrícola y un tractor para mi compañía en Costa de Marfil. Allí tengo varias hectáreas de tierra donde me gustaría empezar a cultivar arroz y maíz. Soy agricultor, he trabajado en arrozales y pedí maquinaria agrícola. Me dijeron que no había ningún problema. Pero entonces el abogado de la Juve me llamó para decirme que su oferta no podía ser y que mi petición estaba fuera de sus posibilidades".

Finalmente acabó renovando en 2017 hasta 2020 pese a los altibajos de las negociaciones. La Juve tiene un tesoro entre manos y deberá cuidarlo bien, porque los grandes equipos de Europa no tardarán en fijar su mirada sobre Kean.