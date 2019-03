Acusan de "bullying" a la leyenda del Liverpool, Steven Gerrard

Umar Sadiq, jugador del Perugia italiano y ex del Glasgow Rangers, ha estallado contra su exentrenador, Steven Gerrard, tras la salida del futbolista nigeriano del equipo escocés. En declaraciones a Sunday Post, Sadiq se ha quejado del trato recibido en Ibrox.

"De repente me dijeron que ya no podía usar el vestuario del primer equipo. Tuve que cambiarme con los niños, y unos días después incluso me prohibieron aparcar el coche dentro del centro deportivo. Primero me convenció de ir a Escocia, luego se convirtió en una pesadilla. Y nunca me dio explicaciones en persona, qué decepción", comenta Sadiq en su entrevista.

Choca bastante escuchar a un jugador hablar así de un hombre como Steven Gerrard, leyenda viva del Livepool y, para muchos compañeros propios y ajenos al equipo de Anfield, un ejemplo fuera y dentro del terreno de juego. Sin embargo, Sadiq no lo ve así y dispara contra él por haber sufrido, según su versión, "bullying deportivo".

"Ni siquiera me pagaron: todavía tengo mi salario de diciembre pendiente. En mi opinión, se comportaron de manera irrespetuosa conmigo, como jugador y como persona" sentenció el jugador nigeriano.