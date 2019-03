El padre de Neymar mueve ficha

El futuro de Neymar sigue acaparando titulares. En esta ocasión ha sido su padre y representante el que se ha pronunciado sobre lo que le espera a su hijo. A pesar de otra decepción en Champions, no ve más allá del PSG. Incluso habla de renovar un contrato al que le resta tres temporadas más.

"Las probabilidades de salir no son muy grandes. Tiene tres años más de contrato y estamos hablando para una renovación", ha asegurado el padre de Neymar en una entrevista concedida a UOL Esporte.

El padre de Neymar no da importancia a los rumores: "El nombre de Neymar siempre sale en las ventanas de fichajes. Eso no significa nada, llevamos así desde que tiene 17 años, pero la realidad es que sólo lleva dos traspasos en su vida. Dos fichajes y diez años de especulación. La probabilidad de no salir es muy grande. Es su segundo año, tiene tres más de este contrato y estamos hablando para renovar", ha sentenciado.