N'Golo Kanté es uno de los centrocampistas más codiciados del planeta. Fue el eje del milagro del Leicester de Ranieri, y se ha hecho dueño y señor del centro del campo de Stamford Bridge –aunque este año Sarri le haya desplazado fuera de su posición por Jorginho–. Es normal que su nombre salga vinculado a equipos como PSG, Juventus y Real Madrid.

El campeón del mundo con Francia en el pasado Mundial de Rusia ha hablado sobre el posible interés del Real Madrid en la televisión M6: "Hoy en día todavía estoy en el Chelsea y lo que se dice en otra parte no es importante. Incluso si Zidane me llama, no es importante. Hoy estoy en el Chelsea y estoy centrado en eso".

La llegada de Kanté al Madrid supondría un refuerzo importante para un centro del campo que tendría que tener alguna salida en caso de la llegada del francés. Modric, Kroos y Casemiro parecen fijos con Zidane, pero Kanté llegaría para ser titular, por lo que estás piezas podrían sufrir modificaciones.