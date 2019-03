El héroe georgiano que salvó la vida a un suizo ex del Deportivo y la agria polémica médica

Durante el Georgia-Suiza se vivieron momentos de máxima angustia. Por segundos, se temió por la vida de Fabian Schär, central del Newcastle que jugó la temporada pasada en el Deportivo de la Coruña.

Las alarmas saltaron durante un lance entre el suizo Fabian Schär,con el georgiano Tabidze. Tras un salto, y un brutal encontronazo entre ambas cabezas, Schär quedó inconsciente sobre el césped. Corría el minuto 25 del primer tiempo. El ex del Deportivo salvó su vida gracias a Jano Ananidze, centrocampista georgiano que se convirtió en el particular ángel de la guarda del central suizo. Con Schär inconsciente en el suelo, Ananidze le puso los dedos en la boca para que no se ahogase con su propia lengua y pudiese respirar.

Tras recuperar la consciencia, de manera incomprensible los médicos de la selección helvética determinaron que Schär podía seguir jugando. Una decisión que ha levantado mucha polémica. Una contusión de ese calibre en la cabeza, que hizo que Schär llegara a perder la consciencia, requiere de unos días de reposo.

Muchos médicos se han llevado las manos a la cabeza al ver como Schär siguió jugando ante Georgia. Incluso una organización benéfica por lesiones cerebrales quiere que la UEFA investigue por qué se permitió a Fabian Schär seguir jugando con Suiza después de quedar inconsciente en un encuentro que acabó 0-2 para los helvéticos en el grupo D de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. Una decisión médica difícil de entender que pudo costarle muy caro al bueno de Fabian, el mismo al que minutos antes salvó la vida un futbolista rival.