El Bayern de Múnich ha confirmado este miércoles lo que era un secreto a voces desde hace varios meses: el fichaje de Lucas Hernández para la próxima temporada. El defensa internacional francés, de 23 años y que se proclamó campeón del mundo el pasado verano en Rusia con los bleus, firma un contrato por cinco años, hasta el 30 de junio de 2024, tal y como ha informado la entidad alemana.

La entidad muniquesa paga la cláusula de rescisión de Lucas, que asciende a 80 millones de euros, con lo que el jugador de Marsella se convierte en el defensa más caro en la historia de la Bundesliga. También el Atlético de Madrid confirmaba en su cuenta de Twitter el traspaso de Lucas al campeón alemán "por el importe de su cláusula de rescisión".

Rechazó la renovación

El club rojiblanco ha publicado en su página web unas declaraciones de Lucas en las que el futbolista señala que le ha "costado muchísimo decirle no" al Atlético y que esta es "la decisión más difícil e importante" de su carrera. "Mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich", asegura el mayor de los hermanos Hernández —el también defensa Theo, que milita en la Real Sociedad cedido por el Real Madrid, es 20 meses más joven que él— en declaraciones facilitadas por la entidad colchonera.

Según ha informado el Atlético en su web, el club rojiblanco le ofreció al jugador una ampliación de contrato, pero Lucas Hernández la rechazó porque su intención es continuar su carrera en la Bundesliga alemana. "Ésta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético, para mí, significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy", señala el zaguero.

Lucas, hijo del exjugador Jean François Hernández (que jugó en el Atlético en la temporada 2000/01), entró en la cantera rojiblanca en 2007 procedente del Rayo Majadahonda y se formó en las categorías inferiores del club colchonero, en cuyo primer equipo debutó el 3 de diciembre de 2014 en un partido de la Copa del Rey contra el Hospitalet. Desde entonces Lucas ha jugado 110 partidos con el Atlético (67 de LaLiga, 18 de Copa del Rey, 16 de Liga de Campeones, 8 de Liga Europa y uno de Supercopa de Europa) en los que ha ganado la Europa League de 2018 y la Supercopa de Europa obtenida el pasado mes de agosto ante el Real Madrid.

"Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos doce años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón", añade Lucas Hernández.

Pasará por el quirófano

Desde el Bayern, su director deportivo, Hasan Salihamidzcic, asegura estar "muy satisfecho de que hayamos podido fichar a Lucas Hernández, uno de los mejores defensas del mundo y vigente campeón mundial". "Lucas puede jugar tanto en el centro de la defensa como de lateral izquierdo. Además, prolongará la tradición de grandes jugadores franceses en las filas del Bayern", agrega el exfutbolista bosnio.

Cabe destacar que en el preceptivo reconocimiento médico a Lucas se le detectó una lesión en el ligamento de la rodilla derecha por lo que, previa consulta con el Atlético de Madrid, va a ser operado en las próximas horas. Incluso la intervención puede tener lugar este mismo miércoles, según ha explicado el médico del Bayern, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, por lo que Lucas ya no volverá a vestir la camiseta rojiblanca en los diez partidos que restan para el final de LaLiga Santander.

"En nuestro examen médico deportivo encontramos daño en el ligamento interno de la rodilla derecha, que debe repararse quirúrgicamente", ha dicho el doctor Müller-Wohlfahrt en declaraciones que recoge el club de Múnich. Sin embargo, "por mi experiencia, Lucas Hernández estará disponible para el Bayern para el inicio de la Bundesliga 2019/20", añade el galeno.