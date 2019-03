Gonzalo Higuaín ha anunciado este jueves su retirada de la selección de Argentina, con la que ha jugado en 75 ocasiones y ha marcado 31 goles.

El atacante del Chelsea considera que ha cumplido su ciclo en la Albiceleste. "Pensándolo bien mi ciclo en la selección ya está", anunció en Fox Sports el delantero. "Para alegría de muchos y de otros no tanto, mi ciclo ya está como también lo hicieron otros compañeros. Quiero disfrutar de la familia", indicó el Pipita. "Así que ya se pueden dejar de preocupar si estoy o no estoy. Creo que me va a hacer bien. Ahora estoy viéndola desde afuera", prosiguió Higuaín.

"(Lionel) Scaloni me preguntó y le di mi punto de vista. Le dije que estaba más para el no. Hay otros jugadores que empujan que vienen de atrás. He estado casi ocho años con la selección y eso es mucho aunque a la gente no le parezca", apunta en la entrevista el jugador del Chelsea.

Gonzalo Higuaín fue un habitual en el equipo nacional argentino aunque casi siempre fue discutido. "En Argentina se critica más los goles que no metes que los que metes. Los que se marcan en las eliminatorias son tan importantes como los de un Mundial. Cuando se critica con maldad a todo el mundo le duele", ha dicho el jugador, que subraya que llegó a ver "sufrir más a mi familia que a mí mismo".

"Estoy tranquilo con esta decisión", dijo el atacante del Chelsea, que justificó las tres finales perdidas. "Nos llamaron fracasados y eso es otra cosa. Fracasar es no clasificarse para un Mundial pero no llegar a tres finales aunque las pierdas. Igual nos faltó creer más en nuestro juego pero jugamos tres finales", insistió el futbolista, que disputó tres Mundiales con Argentina.