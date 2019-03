Makelele, hastiado, a Ronaldinho: "Te voy a mandar al hospital"

Claude Makelele (de 46 años) tiró de ironía y comentó una de las muchas anécdotas que vivió en su carrera como futbolista. El actual entrenador del KAS Eupen belga comentó cómo intentó amedrentar a Ronaldinho en uno de los partidos que jugó contra él amenazándolo con lesionarle. "Pequeño, prefiero que me regatees de buenas maneras. Pero esos trucos tuyos de PlayStation... ¡Te voy a enviar al hospital!", comenta Makelele que le dijo al brasileño. "¿Qué hizo? Me dio el balón y me pidió perdón".

El exfutbolista de Real Madrid, Celta, Chelsea y PSG desveló la anécdota en una entrevista concedida a su excompañero de selección y del Chelsea William Gallas para el programa Transversales de RMC Sport.

Makelele comparó a Ronaldinho con otro jugador con el que, al igual que Gallas, compartió selección en les bleus y, en este caso, también vestuario en el Real Madrid. "Zidane era un artista, pero cada movimiento que hacía era para ir un poco más allá en ataque o avanzar. En ese contexto no puedes decirle nada. Con Ronaldinho pasaba lo mismo, hasta que en un momento empezaba a abusar".