La respuesta de Juanma Rodríguez a los periodistas de 'Marca' y 'El País' por la polémica Piqué

"No hace falta que te engañe, ya te engañas tú solo denigrando la profesión de periodista". Así comenzó y acabó la crítica del fotoperiodista de Marca, Pablo García, a su compañero de profesión y de medio de comunicación, Juanma Rodríguez. Todo por un artículo que el director y presentador de El Primer Palo de esRadio había escrito precisamente en Marca tras el famoso gesto de Gerard Piqué mandando callar a los independentistas que insultaron a España durante el Cataluña-Venezuela de este parón de selecciones.

Dicho artículo fue publicado el pasado 27 de marzo con Juanma valorando el gesto de Piqué: "Tú, que al final del partido pediste respeto, nos lo faltaste gravemente a todos los españoles acudiendo, feliz y orgulloso, a una consulta que había sido declarada ilegal por el Tribunal Constitucional; tus palabras exactas de aquel día fueron: "No les demos ninguna excusa, es lo que quieren. Si lo más importante para ti es el respeto, has tenido un montón de ocasiones para ejercitarlo cuando aficionados de tu equipo (del tuyo, Piqué, no del mío y de ningún otro, del tuyo) pitaron el himno nacional español e insultaron al Rey con motivo de las finales de Copa...".

Estas palabras fueron tomadas como una ofensa al oficio por parte de de Pablo García de Marca y también por parte de Alejandro Pardo del diario El País: "Qué importante y loable es dejar a veces el corporativismo y decir las cosas como son. Mi apoyo a los compañeros de Marca por tener que compartir páginas con Juanma Rodríguez".

La respuesta de Juanma Rodríguez no se hizo esperar y tuvo lugar en El Primer Palo. Además, en el propio diario Marca, el periodista madrileño ha lanzado un envenenado perdón a Gerard Piqué bajo el titular, "Perdóname, Gerard Piqué".

"Perdóname, Piqué, porque tú nunca participaste en un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional ni, al votar en un referéndum de mentira y dirigiéndote más tarde a los medios de comunicación allí congregados, tampoco sugeriste jamás que en España hubiera gente en prisión por sus ideas políticas. Eso jamás sucedió, Piqué, y como yo no quiero faltar a la verdad... te pido perdón. Perdóname, Gerard, porque tú nunca tuiteaste contra la policía nacional desde la concentración de la selección ni, por supuesto, cargaste contra la vicepresidenta del Gobierno", comenta entre otras muchas cosas un irónico Juanma Rodríguez.