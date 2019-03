Leo Messi arrastra una cruz en su carrera deportiva. Con la selección argentina no termina de encontrar su sitio y cada vez le cuesta más no recibir críticas desde su país. El futbolista ha concedido una entrevista a la radio Club Octubre donde se ha sincerado entorno a lo que se habla sobre él y su compromiso con su país.

"Me dan cuando no estoy. Sé que se está hablando mucho, pero como se hizo costumbre últimamente. No me sorprende nada. Muchas mentiras y cosas inventadas. Me da bronca porque la gente cree en lo que se dice. La realidad es que vengo con una pubalgia de antes del parón de diciembre y vengo entrenando poco, no jugando todos los partidos", explica Leo.

Además reconoce sus problemas con la pubalgia: "La pubalgia es complicada. No se saca de un día para otro. Me encuentro mejor, pero no la limpié".

Vivió el momento más duro reciente con Argentina tras ser eliminado del Mundial de Rusia 2018. Le dieron muchos palos, ahora habla de lo que pensó en ese momento dejando la selección: "Pensé en encerrarme, hacer el duelo sólo con mi familia y olvidarme todo lo que había vivido. Intenté aislarme de todo un poco. Alejarme de la Selección".

"Quiero ganar algo con la selección. Voy a jugar todas las cosas importantes. Mucha gente me decía que no volviera, familia, amigos. Mi hijo me preguntó: '¿Por qué te matan en Argentina?'", concluye.