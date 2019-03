Los vaciles televisivos de Piqué: del "tengo más dinero que el Espanyol" al "me la suda todo"

Gerard Piqué, en su salsa. El central del Barcelona fue este jueves el protagonista de La Resistencia, el programa que David Broncano presenta en Movistar Plus, después de que el propio jugador, aparentemente, se invitara al espacio televisivo.

El azulgrana se mostró cómodo durante su entrevista y dejó varios comentarios acerca de su rivalidad, especialmente con un sector de la afición del Espanyol. "Son muy creativos, hacen unas canciones de puta madre: 'Pique, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón'. No sé qué pensarán... 'vamos a putearle', 'yo me descojono' o algo así", criticó un Gerard Piqué que, cuando le preguntaron si le "sudaba la polla todo", respondió que "estamos a ese nivel".

Cuando te suda la polla todo. #LaResistencia href="https://twitter.com/3gerardpique?ref_src=twsrc%5Etfw">@3gerardpique pic.twitter.com/dF4HAQZ5Kb — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) March 28, 2019

Siguiendo con el Espanyol, Piqué no dudó en vacilar al club perico a cuenta de su patrimonio personal y del dinero que hay en las arcas de la entidad blanquiazul. "En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol", fue su tajante respuesta. De inmediato buscaron a cuánto ascendía y dijeron que 57 millones de euros, aunque el barcelonés afirmó que era más y que tiene más".

Cómo no, no podía faltar la correspondiente pulla al Real Madrid. Fue cuando Broncano le pidió que respondiera a una de estas dos preguntas: "¿cuánto dinero tienes?" y "¿cuántas veces exactas has follado el último mes?". A esta cuestión, respondía Piqué con otra pregunta: "¿Cuentan las del Bernabéu?", en referencia a las dos victorias logradas por el Barcelona ante el Real Madrid (0-3 en la Copa del Rey y 0-1 en Liga). "Voy sobrado en las dos", fue otro de los vaciles televisivos de Gerard Piqué.

Lo que no quiso abordar el futbolista fue los asuntos políticos, aunque sí fue la 'víctima' de una broma cuando ya dejaba el plató del programa. A Broncano le comentaron que Piqué no había lucido el lazo amarillo de los independentistas, para a continuación señalar que "no lleva el lazo amarillo porque no sabía hacer el nudo".