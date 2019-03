Colea la entrevista que Gerard Piqué protagonizó este jueves por la noche en el programa La Resistencia, de Movistar Plus. El central azulgrana no paró de lanzar pullas, muchas de ellas con el Espanyol como destinatario. Así, el defensa se jactó de tener más dinero que el club perico —"en patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol", dijo— y arremetió contra un sector de la afición blanquiazul. "Son muy creativos, hacen unas canciones de puta madre: 'Pique, cabrón, Shakira tiene rabo, tu hijo es de Wakaso y tú eres maricón'. No sé qué pensarán... 'vamos a putearle', 'yo me descojono' o algo así", dijo en este sentido.

Un comentario que no ha gustado nada al Espanyol. Apenas 24 horas antes del derbi catalán que los pericos disputarán contra el Barcelona en el Camp Nou (sábado, 16.15 horas), la entidad de Cornellá ha querido responder al jugador culé con este mensaje en su cuenta de Twitter.

"Estos son nuestros valores. Nuestra afición, el equipo que se deja la piel cada día. Nuestros 119 años de historia. El minuto 21. El plantel. El respeto a los colores. El corazón blanco y azul. Este es nuestro patrimonio y su valor no se mide en euros", es el mensaje que publica el conjunto de Cornellá.

También Ander Mirambell, piloto olímpico de Skeleton que es reconocido seguidor españolista, muestra su indignación con Piqué, y lo hace a través de este mensaje en su cuenta de Twitter, donde el deportista aparece luciendo un abrigo que lleva el escudo del club del que es aficionado:

Hoy es un día triste para el deporte,muchos trabajamos para llevar los valores de nuestro deporte dentro y fuera de l práctica deportiva!Intentamos transmitir a las nuevas generaciones lo que significa DEPORTE...otros intentan ser protagonistas riéndose d los demás #RCDE #valors pic.twitter.com/XKf0DTpqD1 — Ander Mirambell (@AnderSkeleton) March 29, 2019

Además, Mirambell fue entrevistado en Radio Marca y allí habló de las polémicas declaraciones de Piqué en La Resistencia: "No me podría imaginar a Pau Gasol o Rafa Nadal hablando así. Piqué, con estas declaraciones, le hace un flaco favor al fútbol y al deporte".