Dominic Matteo, exjugador del Liverpool ha asegurado en una entrevista concedida en la cadena Man On The Street que lo que necesita el equipo de Anfield es un jugador como Gareth Bale. Tal y como dice, Bale "sería un gran fichaje. Proporcionaría el 'Factor X' al Liverpool". Matteo continua elogiando al jugador galés del Real Madrid que le define como "su estrella", y aseguró que sería el hombre que los reds necesitan para ganar un título.

El propio equipo de Anfield ha hablado sobre este supuesto interés suyo por Bale. Desde los reds afirman: "No diríamos que no lo hay. Posiblemente, pero habría que ver si por el tema económico podría hacerse". Y es que hace un tiempo el diario británico The Sun desveló tras una conversación con el agente de Bale que su precio rondaría los 175 millones de euros y los 19 millones de salario anuales.

El galés tiene puesto el cartel de transferible. El destino más probable es Inglaterra, donde desde hace años se le sitúa en el Manchester United. Este año incluso le incluyen en una supuesta operación donde serviría de trueque para traer a Madrid a Paul Pogba. Lo que está claro es que en 'Las Islas', el Galés tiene muchas novias.