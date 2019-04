Zidane y Simeone, dos 'pretemporadas veraniegas' en el mes de marzo

Acaba de comenzar el mes de abril y aún quedan varios meses para que la temporada 2018/2019 finalice. Aún así, Atlético de Madrid y Real Madrid están buscando finalizar de la mejor manera el curso, pero pensando y mirando de reojo a la siguiente. Las circunstancias son diferentes aunque ambas tienen puntos en común.

Simeone y el tridente

El Atlético de Madrid sigue pelando por la Liga, pero en el Metropolitano son conscientes de que recuperar 10 puntos al Barcelona implica casi un milagro deportivo. El conjunto rojiblanco no ha variado su famoso "partido a partido" ya que buscan ganar todos los choques que restan hasta el final de la temporada para, como mínimo, seguir como segundos en la tabla, pero hay matices. Uno de ellos, las pruebas con el sistema.

El Cholo lleva dos partidos consecutivos cambiando o variando su famoso 4-4-2. Como hiciese en el pasado con las parejas de Falcao-Adrián, Falcao-Costa o Costa-Villa, Simeone jugó en San Mamés y Mendizorroza con dos nueves. La nueva pareja Morata-Diego Costa ha aparecido en la libreta del técnico argentino y si el delantero de Lagarto no vuelve a caer en sus problemas musculares podría instalarse definitivamente en el once colchonero.

A los dos delanteros se suma Griezmann como tridente en el 4-3-3 o tirado al lado derecho en el 4-4-2. Simeone, ahora que sí tiene la opción de esta nueva arma por el fichaje de Morata y la recuperación de Costa, está probando este nuevo sistema y no le tiembla el pulso con él. Es un hecho que el Atlético necesita un cambio a mejor si el año que viene quiere buscar competir por todos los títulos y llevarse alguno y por esa razón el banco de pruebas está teniendo lugar y tendrá lugar en lo que resta de temporada.

Zidane y su 'Operación Triunfo' blanco

Sin opciones en Liga, desde los despachos y desde el banquillo, ya se trabaja en la próxima temporada. Pogba y Hazard son peticiones de Zidane para la próxima temporada. Jovic, es una de las opciones que maneja el club para reforzar la delantera. Se trabaja en reforzar una plantilla de la que habrá bajas y según fuentes del club, algunas pueden ser de futbolistas importantes. Gareth Bale e Isco son los primeros nombres que se manejan. Todo dependerá de las ofertas que lleguen, de los fichajes que puedan concretarse y de la opinión de Zidane que ya ha iniciado su peculiar "Operación Triunfo" blanco.

En tan sólo dos partidos, Zidane ha utilizado 19 futbolistas. Para que se hagan una idea, Lopetegui necesitó siete partidos para llegar a esta cifra. Sólo seis jugadores no han disputado ningún minuto ante Celta de Vigo y Huesca. Carvajal y Vinicius, lesionados. Courtois, lesionado ante el Huesca. Casemiro, sancionado ante el Celta. Reguilón y Vallejo, por decisión técnica. Sorprende relativamente que ante el colista, Zidane pusiera de inicio a Luca Zidane, Brahim, Marcos Llorente o Dani Ceballos. El francés no está teniendo en cuenta su anterior etapa que finalizó hace tan sólo nueve meses. Llorente es otro futbolista a ojos de Zidane tras su buena temporada con Lopetegui y no ha tenido en cuenta las duras declaraciones de Ceballos sobre Zidane.

Muchos futbolistas que están gozando de minutos tienen el cartel de transferibles o cedibles. ¿Está dándoles oportunidades para aumentar su valor? Brahim no continuará la próxima temporada y es muy probable que se marche cedido. Necesita fogearse. Antes citábamos a Isco y Bale, dos jugadores cuyo valor de mercado había bajado con Solari. Con Zidane, ambos han sido titulares en los dos partidos. Otra cosa es que el galés haya aprovechado las oportunidades. Isco, con dos goles, ha cogido confianza y vuelve a parecer un futbolista útil. Ceballos también está en la cuerda floja. Igual que Mariano o incluso Marcelo, otro futbolista cuyo panorama ha cambiado por completo. De ser suplente a ser titular los dos partidos.

Ante el Valencia, Zidane volverá a agitar el árbol. Casemiro, Kroos y Modric, inéditos ante el Huesca, volverá a ser el centro del campo sobre el que construyó Zidane su equipo campeón. Quizá vuelva Reguilón y se caerá Brahim del once titular. El casting continúa y le quedan nueve partidos más para examinar a todos.