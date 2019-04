Zidane, tajante: "No habrá debates con los porteros la temporada que viene"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, comparó a su hijo Luca con Dani Carvajal, señalando que es un jugador que ha crecido en la cantera madridista hasta llegar al primer equipo, defendiendo su derecho a jugar como hizo ante el Huesca.

Zidane salió al paso de las críticas que se le han realizado por apostar por su hijo antes que por Keylor Navas en la última jornada de LaLiga Santander, ante la lesión de Thibaut Courtois. El técnico francés considera que se "quiere ir a lo personal" y no se analizan las cualidades de Luca.

"No me cambia nada a mí", respondió a la crítica. "Los que me conocen saben que Luca está aquí por sus méritos propios y nada más. Es un jugador de este club desde hace 16 años. Igual que hablamos de la cantera, de Carvajal y muchos jugadores, Luca es uno de ellos, nada más. La gente quiere ir a lo personal", sentenció.

Sobre la lucha por la portería, Zidane fue tajante: "Depende de los porteros que tenga el próximo año. Hay tres buenos porteros, vamos a acabar la temporada con ellos, y ya veremos qué hacemos el próximo año. Pero lo digo ya: no os voy a dejar la posibilidad de que haya debate, no vamos a tener el tema de los porteros la próxima temporada, va a estar bien claro. Va a estar muy claro el próximo año".

Además Zidane dejó claro que quiere seguir contando con Varane y que hablar de limpieza de la plantilla a día de hoy es una falta de respeto: "No quiero imaginar un Madrid sin Varane. Aún es joven, lleva muchos años aquí, lo está haciendo bien. Hay muchas cosas que salen fuera para decir que está molesto, pero forma parte de la vida de los jugadores. Yo le veo bien, a mí no me ha dicho nada. "Se hablan muchas cosas para el próximo año, pero hay que respetar a todo el mundo, a los jugadores que han hecho tantas cosas. Hablar de limpieza me parece una falta de respeto".