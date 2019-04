¿Keylor o Courtois? Así está la situación tras la contundencia de Zidane en su mensaje

Pocas veces se ha visto a un Zidane tan contundente en rueda de prensa. Con un aire de auténtico jefe y desde luego, con las ideas muy claras. El francés ha regresado al Real Madrid con más autoridad y aunque dejó claro que en el club no toma las decisiones él sólo, en el tema de quien juega y quien no juega, ahí nadie se mete. Preguntado por las rotaciones en la portería, Zidane zanjó el asunto de cara a la próxima temporada. "Depende de los porteros que tenga el próximo año. Pero lo digo ya: no os voy a dejar la posibilidad de que haya debate, no vamos a tener el tema de los porteros la próxima temporada porque va a estar bien claro. Va a estar muy claro el próximo año", afirmó.

¿Qué quería decir Zidane? El entrenador no ha desvelado qué portero va a ser titular pero Libertad Digital y esRadio si han podido saber que la intención del entrenador es la de dejar bien claro desde el primer día que no habrá rotación en la portería. Cada guardameta tendrá asignada una competición. Liga, Champions League y Copa del Rey. Salvo lesión o muy mal momento de forma, el que empiece siendo titular, lo será así hasta el final.

Según pudo saber Libertad Digital y esRadio, Zidane ha explicado a los porteros está decisión porque no quiere que haya mal entendidos. El técnico ha ido de frente y les ha dicho la verdad. Keylor Navas, que lo ha pasado mal con Solari, aun sin saber si se tendrá que conformar sólo con una competición, agradeció esta transparencia y decidió, en principio, continuar en el Real Madrid.

¿Qué piensan en el club? Según ha podido saber Libertad Digital y esRadio, la directiva tiene claro este asunto dentro de lo que son sus competencias. Courtois, de 26 años, recientemente fichado del Chelsea, es intransferible. Keylor Navas, de 32 años, no tiene ese mismo cartel. No le ponen en venta. No quieren que se vaya. Tiene contrato hasta junio de 2021 y si el portero costarricense decide quedarse, así se respetara. Lo dejan en sus manos. Así está la situación de la portería en el Real Madrid a día de hoy.